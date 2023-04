‘3M wil grote hoeveelheden ultrakorte-keten PFAS in Schelde kunnen lozen’

Ultrakorte-keten PFAS worden volgens Apache al decennia door 3M in de Schelde geloosd, maar die lozingen zijn niet in een vergunning opgenomen en de omvang ervan wordt niet gemeten. De argumentatie die werd gevolgd was onder meer dat het meten ervan erg moeilijk is en de stoffen niet zo schadelijk zouden zijn. Intussen is in de nasleep van de PFAS-crisis echter steeds meer debat ontstaan over de mogelijke gezondheidsimpact van ook ultrakorte-keten PFAS, en over het hanteren van het voorzorgsprincipe wanneer het gaat om het uitstoten of lozen ervan.