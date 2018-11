3000 jaar oude mummie onthuld voor ogen van pers in Egypte

Dat meldt persbureau Reuters. Het ging om een van de twee sarcofagen die archeologen eerder deze maand vonden op een grote begraafplaats aan de westoever van de Nijl. Het eerste exemplaar werd eerder al geopend en onderzocht door Egyptische oudheidsdeskundigen. ,,Eén sarcofaag was van de rishi-stijl, daterend uit de zeventiende dynastie’’, zei de betrokken minister Khaled Al Anani. ,,De andere kist was van de achttiende dynastie.’’



De achttiende dynastie stamt uit de dertiende tot en met de zestiende eeuw voor Christus. In die periode leefde een aantal van de bekendste farao’s, onder wie Toetanchamon en Ramses de tweede. De gisteren geopende kist was volgens Egypt Today van hout; de mummie aan de binnenkant was in linnen doeken gehuld. De Egyptische autoriteiten meldden aanvankelijk dat de vrouw Thuya heette, maar voegde later toe dat onderzoekers de identiteit van de vrouw nog moeten vaststellen.



De oude Egyptenaren mummificeerden mensen om hun lichamen te conserveren voor hun leven na de dood. Sinds begin dit jaar heeft Egypte al meer dan een dozijn aan archeologische vondsten onthuld. De hoop is dat de cultuurschatten het imago van het land oppoetsen en toeristen trekken. Die bleven sinds de politieke onrust die in 2011 begon namelijk vaak weg uit het land.