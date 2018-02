28 mensen weg bij Rode Kruis om wangedrag

De Nederlandse afdeling van het Rode Kruis maakte eerder al bekend dat in de afgelopen vijftien jaar in totaal drie meldingen zijn binnengekomen over ,,seksueel wangedrag'' door hulpverleners op missie. Het ging over bezoek aan prostituees en het maken van naaktfoto's. De medewerkers raakten hun baan kwijt.



Bij Artsen zonder Grenzen was vorig jaar wereldwijd 24 keer sprake van seksueel misbruik of wangedrag. In zeven gevallen was de Nederlandse afdeling verantwoordelijk, vijf mensen werden ontslagen. Wereldwijd raakten twintig mensen hun baan kwijt nadat ze zich hadden misdragen.



Ook Plan International kwam in opspraak vanwege seksueel misbruik. Tussen zomer 2016 en de zomer van vorig jaar waren er zeker zes gevallen waarbij kinderen het slachtoffer waren.



Seksuele misdragingen door hulpverleners krijgen veel aandacht nadat bekend werd dat medewerkers van hulporganisatie Oxfam na de aardbeving op Haïti jonge prostituees inhuurden voor seksfeesten.