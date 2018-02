25 jaar cel voor Amerikaanse moeder die seksueel misbruik baby filmde

Belg heeft plots 2000 miljard op zijn rekening staan

13:17 Bill Gates, Warren Buffet, Jeff Bezos of Mark Zuckerberg? Nee, vorige week was Luc Mahieux uit het Belgische Dinant de rijkste mens op aarde. Plots had hij 2 biljoen op zijn bankrekening staan, ofwel 2000 miljard. Dat is bijna zeven keer meer dan Gates, Buffet, Bezos en Zuckerberg samen.