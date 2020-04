23 jaar cel voor moord op journalist en zijn verloofde in Slowakije

Groep van ‘paar honderd Nederlan­ders’ doet noodoproep uit Marokko: Help ons!

17:48 Een groep van ‘een paar honderd Nederlanders’ die ‘muurvast’ zit in Marokko doet een noodoproep aan de Nederlandse regering: haal ons terug. ‘Help ons. Wij willen naar huis’, schrijven zij in een brief die in het Nederlands, Frans en Arabisch is opgesteld. Het ministerie benadrukt dat er ‘alles’ aan wordt gedaan ook hen terug te halen.