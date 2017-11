22 gewonden bij instorten dansvloer club Tenerife

Het incident speelde zich af in de Butterfly Disco Pub, een gay club in de populaire toeristenplaats Playa de las Americas op het eiland. Vannacht rond 2.30u kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. De brandweer kon alle gewonden uit het puin halen en zorgde ervoor dat ze medische hulp kregen.



Spaanse media melden dat twee slachtoffers zwaargewond zijn. De meeste mensen die naar beneden vielen, liepen beenbreuken op. Niemand zou in levensgevaar zijn. Behalve Spanjaarden zouden onder de gewonden in ieder geval twee Fransen, een Roemeen, een Belg en een Brit zijn. Het is niet bekend of er ook Nederlanders in de discotheek waren.



In de dansvloer zit een gat van vier vierkante meter. Over de oorzaak is nog niets bekend.