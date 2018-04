21-jarige Nederlander overlijdt in Bangkok na val van balkon

De jonge Nederlander had de transseksueel ontmoet in het Thaise nachtleven. Zij had hem uitgenodigd mee te gaan naar een hotel. Toen zij op het toilet was, liep hij naar het balkon op de vijfde verdieping. Even later zag zij dat hij was gevallen. Hij lag naast een auto op straat. Waarschijnlijk is hij eerst op die auto terecht gekomen.