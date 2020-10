20 doden in Costa Rica na drinken van vervuilde alcohol

Twintig mensen zijn de afgelopen dagen in Costa Rica overleden na het drinken van alcohol die was aangelengd met methanol. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

De gezondheidsautoriteiten zijn alert sinds begin oktober, toen de eerste sterfgevallen als gevolg van de besmette alcohol werden gemeld in het gebied La Carpio in het westen van San José. Er zijn in totaal 52 vermoedelijke gevallen van vergiftiging in verschillende regio's van het land die verband houden met suikerrietalcohol, bekend onder de lokale naam guaro, zei het ministerie in een verklaring.

Gezondheidsautoriteiten hebben donderdag een waarschuwing afgegeven voor guaro onder het merk Fiesta Blanca, in de veronderstelling dat daaraan methanol is toegevoegd. Het ministerie van Volksgezondheid en de politie hebben 49 verkopers gecontroleerd om guaro-monsters te verzamelen voor laboratoriumtests. Donderdag en vrijdag nam de politie meer dan 14.000 flessen in beslag van de Guaro Fiesta Blanca-distributeur.

Sterfgevallen als gevolg van het drinken van met methanol vermengde alcohol komen af ​​en toe voor in sommige landen, met name in verband met illegale drank. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat hoge concentraties methanol het gevolg kunnen zijn van onjuist distilleren of wanneer het opzettelijk wordt toegevoegd om de drank te versterken.