18 orthodox-joodse meisjes door beveiliging meegenomen na wangedrag in vliegtuig

Een groep van achttien passagiers is gisteren na een vlucht van Kiev naar Amsterdam door de beveiliging meegenomen op Schiphol. Dat bevestigt een woordvoerster van KLM. Dat gebeurde volgens haar omdat de groep zich tijdens de vlucht niet aan de coronamaatregelen van de maatschappij hield. Maar volgens de advocaat van de passagiers, volgens hem allemaal orthodox-joodse meisjes uit New York, is er ‘buitenproportioneel’ gehandeld.

Passagiers moeten tijdens KLM-vluchten vanwege de coronamaatregelen een mondkapje dragen, ook in de gangpaden, en krijgen specifieke momenten om te eten. Dat kan tijdens twee servicemomenten en een opruimmoment. Maar deze passagiers, waarvan KLM wegens privacy niet wil bevestigen of het ook daadwerkelijk om meisjes gaat, deden volgens de woordvoerster meermaals hun mondkapje af op momenten dat dit niet mocht en liepen ook zonder mondkapje door de gangpaden. De groep is hier volgens KLM op aangesproken, maar die had hier volgens de maatschappij geen boodschap aan. Daarop werd de groep door de bewaking opgewacht bij de gate.

Omdat KLM geen bijzondere maaltijden serveert op vluchten binnen Europa, was er geen koosjer eten aan boord, stelt de advocaat van de meisjes Herman Loonstein. Dat laatste bevestigt ook de KLM-woordvoerster. ,,Het ging om een Europese vlucht, dan serveren wij geen bijzondere maaltijden.” Daarom kregen twee leden van de groep volgens Loonstein honger en besloten ze zelf meegebracht eten te nuttigen. Dat mag, zegt de KLM-zegsvrouw, maar binnen de aangegeven momenten daarvoor, wat volgens haar ruim voldoende tijd is. ,,Ze grepen het vooral aan als een excuus om geen mondkapje te hoeven dragen.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de groep zich heeft misdragen, volgens KLM. Op 20 juli, op de vlucht van New York naar Amsterdam, weigerde dezelfde groep passagiers herhaaldelijk de instructies aan boord op te volgen, schrijft KLM in een verklaring. ,,Bij aankomst in Amsterdam werd deze groep door de veiligheidsdienst van KLM nogmaals gewaarschuwd en gewezen op de mogelijke gevolgen van wangedrag. Er werd ook zeer duidelijk gesteld dat dit de laatste waarschuwing was.”

De groep zou vanochtend meekunnen met een vlucht van Delta Air Lines naar New York, maar is van deze vlucht gehaald. Volgens de advocaat gebeurde dit alleen omdat twee meisjes op een verkeerde plek zijn gaan zitten in het toestel. Maar volgens Delta Air Lines ‘weigerde de groep zich te houden aan instructies van het personeel'.

Op vrijdag heeft de groep een noodvisum gekregen, waardoor ze het vliegveld kunnen verlaten. Waarschijnlijk vliegt de groep zondag of maandag weer terug naar Amerika, zegt de advocaat, maar of dat met KLM gebeurt weet hij niet. Volgens de advocaat zouden de meisjes ‘angstig zijn’ om nog met de maatschappij te vliegen.

Volledig scherm © EPA