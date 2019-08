15.000 woningen in Dhaka verwoest door brand: geen doden

Duitse politie zoekt al sinds woensdag naar Nederlan­der Marinus (67)

14:10 De Duitse politie is sinds woensdag op zoek naar de Nederlander Marinus Johannes Schoneveld (67). Die verdween in Erfurt (Oost-Duitsland) tijdens een toeristisch uitje met zijn familie, schrijft de politie in een vermissingsbericht dat donderdag al verspreid werd.