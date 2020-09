15.000 slaapzakken voor vluchtelingen Moria, maar niet iedereen staat te springen

Facebook verwijdert valse informatie over natuurbran­den in Oregon

13 september Facebook heeft valse informatie verwijderd die circuleert over de bosbranden in de Amerikaanse staat Oregon. ,,We verwijderen valse claims dat de branden zijn gesticht door bepaalde groeperingen”, zo stelt communicatieverantwoordelijke Andy Stone op Twitter. Eerder werden valse berichten, omwille van de vrijheid van meningsuiting in de VS, door Facebook slechts voorzien van een waarschuwingslabel.