14-jarige maakt dodelijke val van 200 meter bij bekend uitkijkpunt VS

Het tragische ongeluk gebeurde bij de bekende Horshoe Bend, een kromming in de Colorado in de vorm van een hoefijzer. Veel toeristen op rondreis in het westen van de Verenigde Staten maken er een stop om een duizelingwekkende foto te schieten.



Familieleden van de onfortuinlijke tiener sloegen om vier uur ’s middags alarm, nadat ze haar twee uur eerder voor het laatst hadden gezien. Er werd direct een helikopter ingezet om naar het meisje te zoeken. Haar ontzielde lichaam werd niet veel later, onderaan het uitkijkpunt, gevonden.

Niet de eerste keer

Door de invallende duisternis kon het lichaam dezelfde dag niet meer geborgen worden. Reddingswerkers keerden dinsdag terug voor die trieste taak. Het stoffelijk overschot is overgebracht naar een lijkschouwer in het naburige plaatsje Flagstaff.



Het eerste onderzoek wijst op een noodlottig ongeval. Het is niet de eerste keer dat het uitkijkpunt levens eist. Op 6 mei van dit jaar viel een 33-jarige man uit Phoenix zijn dood tegemoet. Hij maakte een buiteling van 250 meter. In 2010 stortte een Griekse toerist omlaag. Ook hij overleefde het niet.

Drukbezochte plek