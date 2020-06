14 jaar cel voor Nederlander (42) na brute seksmoord in Zwitserland

Een 42-jarige Nederlander is in Zwitserland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar voor een brute moord. Ronnie W. handelde volgens de rechtbank in Toggenburg (Sankt Gallen) ‘gewetenloos’ toen hij de 62-jarige Zwitser vermoordde bij wie hij logeerde in ruil voor seksuele diensten.

De Nederlander werd ook veroordeeld tot een geldstraf van 6000 Zwitserse frank, zo'n 5632 euro. Dit omdat hij na de moord geld en waardevolle spullen stal van zijn slachtoffer, melden Zwitserse media.



Het Openbaar Ministerie had vrijdag 15,5 jaar cel geëist tegen Ronnie W., maar de rechtbank trok daar anderhalf jaar vanaf. Dat gebeurde omdat hij een gedeeltelijke bekentenis had afgelegd, de Zwitserse media hem al hadden veroordeeld én vanwege de lange duur van de procedure. Hij werd in juni 2016 gearresteerd in Thailand, in januari 2017 uitgeleverd aan Zwitserland en zit sindsdien in voorlopige hechtenis.

Mes

Ronnie W. vermoorde Fredy Künzle in de nacht van 2 op 3 mei 2016 terwijl ze seks hadden in de woonkamer van de Zwitser. De man vroeg W. bepaalde handelingen te verrichten, wat hij naar eigen zeggen niet wilde.



Om zijn afkeer te overwinnen, nam hij naar eigen zeggen poppers (een vaak bij seks gebruikte drug). Toen hij water wilde drinken in de keuken, zag de toen 38-jarige W. een groot mes, dat hij pakte om er vervolgens zeven keer mee op de zestiger in te steken terwijl hij diens mond dichthield. Omdat hij dacht dat zijn slachtoffer nog ademde, deed hij hem daarna een plastic zak over het hoofd om hem te doen stikken. Daarna stak hij met een ander voorwerp op de zestiger in om diens lichaam vervolgens onder het bed te verstoppen.



De twee mannen hadden elkaar ontmoet op een internetplatform. Begin maart 2016 nodigde de Zwitser de Nederlander uit in zijn woning in Thailand, waar hij woonde met zijn toenmalige vriendin. Het bezoek duurde enkele weken en was puur seksueel van aard. Daarna nodigde Künzle zijn sekspartner uit in zijn appartement in het Zwitserse Lichtensteig. De Nederlander verbleef er vanaf 28 april 2016.

Quote Ik moest gehoorza­men om te mogen blijven Ronnie W.

Constante onderdrukking

W. wist naar eigen zeggen dat hij seksuele diensten moest verlenen in ruil voor onderdak. ,,Ik moest gehoorzamen om te mogen blijven’’, verklaarde hij in de rechtszaal. De aanklager stelde dat hij een ‘zeer sterke wil om te doden’ had getoond. Daarop verklaarde de advocaat van de Nederlander dat zijn cliënt diens verblijf bij de Zwitser had ervaren als ‘een psychiatrische gevangenis’.



Künzle had volgens W. alles bepaald, tot en met de seksuele praktijken. Dat was voor hem een constante onderdrukking. Door de drugs en alcohol – ze hadden samen aardig wat whisky-cola's gedronken – was hij op het moment van de moord naar eigen zeggen ‘niet bij zinnen.’



De openbaar aanklager had daar geen begrip voor. W. wist volgens hem maar al te goed dat hij als seksmaatje naar Zwitserland was gekomen. Hij ‘prostitueerde zichzelf bij volle bewustzijn’. Bovendien duurde de ‘constante onderdrukking’ slechts enkele dagen.



In zijn slotverklaring betuigde de Nederlander spijt tegenover de twee dochters van Künzle. Hij zei te hopen op vergeving, maar kan zichzelf nooit vergeven, aldus W. Of hij in hoger beroep gaat tegen de veroordeling, is nog niet bekend.

Opvolger

Künzle, die aan een longziekte leed, was een bekende in Lichtensteig. Hij werd volgens Zwitserse media ‘draaiorgel-Fredy’ genoemd. Dit omdat hij sinds 1976 een museum voor draaiorgels, speeldozen en andere mechanische muziekinstrumenten runde en tal van draaiorgelevenementen organiseerde in het ongeveer 1800 zielen tellende plaatsje.



Hij was twee dagen voor zijn dood geëerd voor zijn werk. Künzle zou in de zomer van 2016 zijn 40-jarig jubileum hebben gevierd en zocht al geruime tijd een opvolger. Zijn dochters Nadja en Eliane zetten het levenswerk van hun vader voort.