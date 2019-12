13-jarige verdacht van moord op studente in New York

De studente werd volgens de politie woensdagavond meerdere malen gestoken in een park in Manhattan, in de buurt van haar school. Ze slaagde er nog in het park uit te komen en hulp te zoeken, maar in een ziekenhuis werd ze doodverklaard.



Een dag later pakte de politie de 13-jarige jongen op, hoorde een lokale televisiezender van bronnen bij de politie. Zijn kleding kwam overeen met het signalement van de verdachte en hij had een mes bij zich. Hij zou hebben bekend dat hij de studente heeft neergestoken toen hij haar met twee vrienden probeerde te beroven, maar de politie wilde de aanhouding nog niet bevestigen.