12-jarig meisje uit Gent overlijdt aan corona: ‘Hele land is verenigd in immens verdriet’

UPDATEHet aantal meldingen van overleden coronapatiënten in België is vandaag opgelopen tot 705. Onder de slachtoffers is volgens de gezondheidsautoriteiten een 12-jarig meisje uit Gent.

De Franstalige viroloog Emmanuel André bracht het bericht op een persconferentie naar buiten en reageerde zwaar aangeslagen. Hij kon zijn verhaal niet afmaken en liet het woord aan zijn collega Steven Van Gucht.



,,We hebben vandaag een moeilijke mededeling over te brengen: het overlijden van een meisje van twaalf”, zei Emmanuel André, die in de aanloop naar het nieuws steeds emotioneler overkwam. ,,Dit is een emotioneel en moeilijk moment. Dit haalt ons helemaal overhoop”, zei hij.

Uitzonderlijk

Collega Steven Van Gucht moest vroegtijdig overnemen. Volgens Van Gucht is het overlijden van het jonge meisje ‘uitzonderlijk’. De toestand van het meisje ging zaterdag plotseling hard achteruit na drie dagen koorts, vervolgens overleed ze.

,,We willen onze diepe steun betuigen”, zei hij. ,,Waarom het soms misloopt, weten we niet. Dit moet van geval per geval onderzocht worden.”

Gent in diepe rouw

Burgemeester Matthias De Clercq van Gent reageert eveneens aangeslagen. ,,Dit is bijzonder tragisch. Als mens en als vader ben ik diep getroffen. Gent en het hele land zijn verenigd in een immens verdriet. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar het gezin, de familie en de schoolgemeenschap. Als stad zullen we hen ten volle ondersteunen in deze ontzettend moeilijke periode.”

De school van het meisje laat weten dat de ouders, klasgenoten en leerkrachten bijgestaan worden waar nodig. ,,Het schoolteam en het bestuur bieden hun diepste medeleven aan en staan in nauw contact met de familie om steun te bieden waar dit kan”, klinkt het in een persbericht.

Sterfgevallen België

De afgelopen 24 uur zijn in België 98 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er kwamen verder nog 94 meldingen ‘met terugwerkende kracht’ binnen, meldt dagblad Het Laatste Nieuws. Hiermee is het aantal sterfgevallen in België in één klap van 513 opgelopen tot 705.

Er zijn verder 485 nieuwe patiënten opgenomen, waardoor er nu 4920 mensen in het ziekenhuis liggen. Van hen liggen er 1021 op de intensive care.