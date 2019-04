12 jaar cel voor afdoen condoom tijdens seks met prostituee

Opnieuw bezoeker Grand Canyon overleden na val in kloof; vierde binnen een maand

4:20 Opnieuw is een toerist bij een bezoek aan de Grand Canyon overleden. Een 70-jarige vrouw viel door nog onbekende oorzaak in een kloof. Parkwachters vonden het lichaam dinsdag op 61 meter onder de South Rim van de Canyon. Het is al het vierde dodelijke ongeluk in het populaire natuurpark in de Verenigde Staten in een maand tijd.