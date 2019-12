12 doden bij schietpartij in Panamese gevangenis

Amerikaan­se bruidegom enkele uren na huwelijk vermoord

1:57 Enkele uren nadat hij in het huwelijk trad, is een bruidegom in Californië doodgeslagen door twee mannen die het huwelijksfeest kwamen verstoren. Na de aanval werd Joe Melgoza (30) nog naar het ziekenhuis gebracht, maar de jonge bruidegom stierf daar aan zijn verwondingen. Hij laat zijn vrouw en 11-jarige dochter achter.