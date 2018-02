11-jarig Spaans meisje bevallen, broer (14) is vermoedelijke vader

Een 11-jarig meisje is vrijdag in een ziekenhuis nabij de Spaanse stad Murcia bevallen. Ze bracht een zoontje ter wereld. Haar 14-jarige broer is vermoedelijk de vader van het kind. De politie onderzoekt de mogelijke incestzaak.

Noch het meisje, noch haar ouders waren op de hoogte van de zwangerschap. De familie verhuisde jaren geleden vanuit Bolivia naar Murcia. Hun identiteit is niet vrijgegeven.

Het meisje klaagde vrijdag over hevige aanhoudende maagpijnen, waarop haar ouders een ambulance belden. De spoedarts en verplegers realiseerden zich snel dat het meisje hoogzwanger was en op het punt stond om te bevallen. Ze beviel in het ziekenhuis nog voor ze de kraamafdeling had bereikt.

Te jong

De 14-jarige broer blijkt de vermoedelijke verwekker van het kind en dat deed hij op 13-jarige leeftijd. Dat is te jong om strafrechtelijk vervolgd te worden in Spanje.

De politie heeft de gezinsleden inmiddels verhoord en nam ook DNA af. De jonge moeder en de baby verkeren in goede gezondheid. Het 11-jarige meisje is in afwachting van het onderzoek ondergebracht bij een pleeggezin, het pasgeboren jongetje ligt nog in het ziekenhuis.

Het meisje is niet de jongste die beviel in Spanje. In november 2010 beviel een 10-jarig meisje van Roemeense origine in de de Andaloesische stad Jerez de la Frontera.