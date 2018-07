108 meter hoge waterval kolkt uit Chinese wolkenkrabber

Trump klaar voor atoomdeal met Iran

21:30 De Amerikaanse president Donald Trump zegt open te staan voor nieuwe onderhandelingen met Iran over denuclearisatie. ,,We zien wel wat er gaat gebeuren, maar we zijn klaar om een echte deal te sluiten'', zei Trump tijdens een toespraak. ,,Niet zoals de deal die de vorige regering sloot. Dat was een ramp.''