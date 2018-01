Ouders die zoontje (6) vijftien uur in de kou lieten staan krijgen tien jaar cel

Het hof in Brussel acht foltering, onmenselijke behandeling en onthouding van voedsel bewezen. Volgens het hof heeft de moeder, een Française, die sinds het voorval in de cel zat, een 'perverse en manipulatieve persoonlijkheid'. De man bleef op vrije voeten. De man en vrouw leerden elkaar kennen via het internet. Ze maakten beiden deel uit van een strenge katholieke groepering en gaven toe hun kinderen wel vaker te straffen door hen onder een ijskoude douche te zetten, krachttrainingen te laten doen, op te sluiten op het balkon of geen voedsel te geven.

Pannenkoek

De man 'betrapte' de jongen toen hij in de keuken een pannenkoek wilde eten en werd vervolgens van de vroege ochtend tot 's avonds naar het balkon verbannen. De ouders belden later de hulpdiensten met de boodschap dat de jongen was gevallen.



Ambulancepersoneel constateerde in de woning in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node dat hij bewusteloos, onderkoeld en ondervoed was. Bovendien was hij mishandeld, evenals zijn tweelingzusje.



Het jongetje kreeg in het ziekenhuis ook een hartstilstand en moest gedurende een half uur worden gereanimeerd. De zesjarige lag een week in kritieke toestand in een ziekenhuis.