Zware woningbrand treft gezin in Veldstraat: “We waren vooraan aan het barbecuen toen plots de elektriciteit uitviel”

In de Veldstraat in Sint-Michiels woedt een hevige brand in een woning. Hoe die precies is ontstaan, is onduidelijk. De woning zal meer dan waarschijnlijk onbewoonbaar zijn. De bewoners, het gezin van Thijs Vanhaverbeke, konden tijdig ontkomen. “Geen idee hoe dit kon gebeuren. We waren vooraan aan het barbecuen. Een eind weg van de garage, waar het vuur ontstond”, zegt Thijs.

Thijs Vanhaverbeke, zijn vrouw en zoon stonden zondagmiddag aangeslagen te kijken. Op zijn blote voeten zag hij hoe de rook maar uit de bovenverdieping van zijn woning in de Veldstraat in Sint-Michiels, deelgemeente van Brugge bleef komen. De brandweer was massaal aanwezig en deed er alles aan om het vuur onder controle te krijgen. “Het zal helemaal uitgebrand zijn. Maar we zijn allemaal ongedeerd. Dat is het voornaamste”, zegt Thijs.

Het gezin sloot het weekend zondagavond af met een barbecue. De kolen waren al aan het afkoelen en ze zouden net gaan eten. Maar plots viel de elektriciteit uit. “Zo merkten we het eigenlijk”, zegt Thijs. “Wij zaten vooraan in de tuin. Maar de brand was achteraan in de garage. Binnen de minuut stonden de buren hier in paniek.”

De brandweer kreeg omstreeks 18 uur de noodoproep binnen. Bij aankomst bleek meteen dat het om een ernstige brand ging. Er werd dan ook alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk met de bluswerken te beginnen, maar dat bleek geen evidentie. Het vuur woedde hevig en ging gepaard met stevige rookontwikkeling. De pompiers zijn nog volop aan het blussen.

Een precieze oorzaak is nog niet duidelijk. Ook voor Thijs blijft dat onduidelijk. “Er zitten twee stopcontacten in die garage”, zegt de zelfstandige elektricien. “Er stonden geen elektrische fietsen of zo. Ik begrijp er niets van.” Hij liep zelf wel nog het huis in. “Om de netwerkschijf van m’n bedrijf te redden. Misschien een beetje onverantwoord. Maar goed, we zijn allemaal oké. We kunnen bij familie terecht nu en ik heb een loods waar al mijn werkmateriaal staat.”

