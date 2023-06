Zware werkstraf voor man die wapen richt op politievrouwen om huiszoeking te verhinderen

Dit is waarom een ritje met de paarden­koets in Brugge straks 70 euro kost: “Te duur? Nee, het is net een heel faire prijs”

Wie vanaf volgend jaar een ritje met de paardenkoets door Brugge wil maken, zal daar 70 euro voor neertellen. Dat is liefst 10 euro meer dan wat je vandaag betaalt. De gemeenteraad ging akkoord met die stijging, al vinden ze dat bij oppositiepartij N-VA een dagje Brugge wel erg duur wordt. Want ook de prijs van een boottochtje gaat in 2024 omhoog. “De stad wordt een elitaire bestemming.” De koetsiers leggen uit waarom 70 euro een gerechtvaardigd bedrag is.