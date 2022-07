Zware brand in rusthuis in Brugge: alle bewoners geëvacueerd, rampenplan afgekondigd

Brugge Tweede bierwell­ness van het land opent in eeuwenoude Brugse kelders: “Uit de kraan stroomt bier van lokale brouwers”

In het voormalige verdeelcentrum van Bpost langs de Hoedenmakersstraat in Brugge komt begin volgend jaar de tweede bierwellness van ons land. Na Brussel landt de Belgische onderneming Bath & Barley in Brugge, waar ze mikt op koppels en bierliefhebbers. Baden in een bad van water, gist, hop en mout kan straks één, twee of drie uur aan een stuk. “Dit was een binnenkopper in Brugge”, zegt Louis Raes van Bath & Barley.

12 juli