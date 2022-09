Zuhal Demir (N-VA): “Extra check in Ventilus-dossier klaar tegen 4 november”

West-VlaanderenDe professor die is aangesteld om een extra onderzoek te voeren in het Ventilus-dossier, moet klaar zijn tegen 4 november. Dat heeft minister van Energie Zuhal Demir dinsdag gezegd in het Vlaams Parlement. Volgens de N-VA-ministers hebben de betrokken burgemeesters zich ook geëngageerd om de conclusie van de professor te aanvaarden.

De Ventilus-lijn is nodig om de elektriciteit van windparken op zee aan land te brengen. De Vlaamse regering onderzoekt al jaren of die hoogspanningslijn best ondergronds of bovengronds komt. Uit het rapport van intendant Guy Vloebergh bleek echter al dat het zo goed als onmogelijk en zeer duur is om dat ondergronds en op gelijkstroom te doen.

“‘Dubbelcheck’ zal aanvaard worden”

Op vraag van verschillende actiegroepen en van de West-Vlaamse burgemeesters heeft de Vlaamse regering wel nog ingestemd met een extra onderzoek naar die piste, al spreekt de Vlaamse regering zelf eerder van een ‘dubbelcheck’. Op voorstel van de burgemeesters is de Duitse professor Dirk Westerman aangesteld. Hij is professor aan de Technische Universiteit van Ilmenau en staat bekend als specialist in ondergrondse hoogspanningslijnen in gelijkstroom.

Volgens minister Demir is het de bedoeling dat professor Westerman tegen 4 november klaar is met zijn ‘dubbelcheck’. Volgens de N-VA-minister hebben alle betrokken burgemeesters “zich geëngageerd om de uitkomst van die extra check te aanvaarden. Als we dat niet doen, wordt het ook gevaarlijk. Het is belangrijk dat we de kennis van professoren en wetenschappers niet in twijfel gaan trekken”, aldus Demir.

Wat doet CD&V?

Volgens Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout is het belangrijk dat niet alleen de burgemeesters zich neerleggen bij de conclusies van de Duitse prof, maar dat ook de partners binnen de regering dat doen. Hij heeft het dan met name over CD&V.

CD&V-parlementslid en West-Vlaams burgemeester Bart Dochy laat daarover toch nog wat twijfel bestaan. “Ik ga ervan uit dat er door professor Westerman op een eerlijke en transparante manier gewerkt wordt”, zegt Dochy, maar volgens hem kan het extra onderzoek enkel geloofwaardig zijn als de burger- en ondernemersplatformen betrokken worden. “Als er geen geloofwaardig resultaat uit de bus komt, zal Ventilus zich blootstellen aan procedures”, waarschuwt Dochy.

Hij stoort zich ook aan de indruk dat knoop al zou doorgehakt zijn en dat een ondergrondse oplossing onmogelijk zou zijn. “Ik hoop - en ik vind dat we allemaal moeten hopen - dat een ondergrondse gelijkstroomverbinding als alternatief voor de bovengrondse verbinding zal kunnen”, Laat Dochy nog weten.

