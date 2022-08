“Zoveel bussen: we daveren in onze huizen”: toegenomen verkeer langs Langerei in Brugge valt op korte termijn niet op te lossen

Het Comité Langerei, zoals de verzameling van een tiental bewoners van de drukke straat in Brugge-centrum heet, schreef het stadsbestuur een brief. Daarin staat een heleboel argumenten om maatregelen te vragen tegen het toegenomen verkeer. Zo wordt er volgens de bewoners te snel gereden, rijden er teveel bussen van De Lijn, is het onveilig voor fietsers en daveren de bewoners in hun huizen. Raadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) bracht de kwestie maandag op de gemeenteraad. “Ik denk dat ieder raadslid de brief heeft gelezen. Het verbaast me een beetje dat niemand anders dat onderwerp hier op tafel legt. Dit lijkt me toch belangrijk, want de problemen lijken mij toch voor een groot stuk waar te zijn.”