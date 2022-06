Zonder inschrijving langslopen in vaccinatiecentrum tijdens zomer

Brugge/Oostende FlixBus met drie West-Vlamingen aan boord knalt tegen brugpijler in Noord-Frankrijk: “Hopelijk komt het goed met de zwaargewon­de slachtof­fers”

Een Brugs koppel en een Oostendenaar zijn maandagvoormiddag aan de dood ontsnapt bij een zwaar busongeval in het Noord-Franse Libercourt. De chauffeur ramde tot twee keer toe een brugpijler, maar kon z’n bus alsnog op de pechstrook tot stilstand brengen. “Hij moet in slaap gevallen zijn”, vertelt Tiemy Obers (33), die er met z’n vriendin een dagje Parijs had opzitten.

17:23