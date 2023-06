Zomerpret voor de kids: ontdek 7 leuke tips voor de zomervakantie in Brugge en aan de kust

12.000 bezoekers genieten van 32ste Feest in ’t Park: “De kinderen maken kennis met een speciali­teit uit de Indische keuken”

Een prachtig decor, gratis toegang, aanstekelijke muziek, het zomerse weer en een gevarieerd aanbod voor jong en oud lokten zaterdag ruim 12.000 bezoekers naar Feest in ’t Park. “Het festival is een feest van verbinding en de plek waar Bruggelingen elkaar en de wereld ontmoeten”, zegt schepen Franky Demon (CD&V), die ook voorzitter is van vzw Brugge Plus die het event organiseert. Wij gingen een kijkje nemen.