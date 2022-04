Zo ziet een uitdagende dag in de Fiksfabriek er uit. “Dit is een plek waar kinderen hun grenzen kunnen verleggen”

Kinderen konden zaterdag een échte fabriek binnenstappen, de Fiksfabriek ging door in La Brugeoise, waar er vroeger spoorwegmateriaal werd gemaakt. Voor ze de Fiksfabriek konden betreden moesten de kinderen eerst even door de kindverbetermachine. Zo warden ze allemaal tot echte werknemers omgetoverd. Eenmaal binnen was het tijd voor actie met een hindernissenparcours, auto’s pimpen, een bakkentoren bouwen,… Voor echte adrenalinejunkies was er dit jaar ook een deathride vanaf de zijkant van het gebouw. In het timmeratelier konden de deelnemers dan weer hun eigen speeltuin bouwen of langsgaan bij Serdi en zijn broer die ‘kleibäb’ maakten.

De bovenste verdieping stond helemaal in het teken van wetenschap en technologie. De kids zetten er een VR-bril op hun neus de eerste stappen in een virtuele wereld. Dit jaar was er een wetenschapslab in samenwerking met Technopolis en Jeugdwerkgroep Ruimtevaart. “Ik geloof er sterk in dat kinderen alles kunnen, dat er geen limiet is aan hun potentieel, zolang ze er de kans toe krijgen” zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis. “De Fiksfabriek is een plek waar ze hun grenzen kunnen verleggen. Dat dit concept aanslaat is duidelijk. Met meer dan 1000 kinderen waren we helemaal volboekt.”