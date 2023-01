Zo donker is het in de fiets- en voetgangerstunnel aan de Boeveriestraat

Brugge Restaurant De Bottelier gooit roer om en wordt koffiehuis waar je ook kan lunchen: “We wilden niet stoppen, maar het moést anders”

De deuren van restaurant De Bottelier in de Sint-Jakobsstraat in Brugge blijven al een maand dicht. Uitbaters Hans Golsteyn (60) en Hilde Bruyneel (55) gooien het roer immers na 33 jaar helemaal om. Vanaf vrijdag 3 februari is De Bottelier een koffiehuis dat nog maar drie dagen per week opent. “De druk in de keuken werd te groot, we moesten ons concept veranderen om het vol te houden”, zegt het koppel.

24 januari