Zin in dancefestival Land of Love? Deze 5 podia wachten op 9.000 feestvierders: “Nooit was ons festival groter”

“Die periode maakte ons leven kapot”: ex-lid meisjesben­de ‘De Zehbi’s’ praat na filmpjes van vechtende tieners in Zelzate

De beelden van vechtende tieners in Zelzate gingen ondertussen het land — en zelfs een deel van de wereld — rond. Volwassenen bekijken de beelden vol afgrijzen. Ze doen denken aan filmpjes van vijf jaar geleden in Brugge. Toen terroriseerde een meisjesbende — ze noemden zichzelf ‘De Zehbi’s — daar de stationsbuurt. Wij spraken exclusief met een ‘Zehbi’. “Mijn raad aan die meisjes in Zelzate? Hou ermee op. Ik kan het weten: je maakt ook je eigen leven kapot.”