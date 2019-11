Zeventiger pleegt vluchtmisdrijf omdat hij rijdend plast in een fles. ‘Al veel excuses gehoord, maar dit is een primeur’

Dieven stelen jas met laatste foto van Jordy en zijn overleden zusje (10): “Emotioneel van heel grote waarde”

13:44 Bruggeling Jordy Carrette zit in zak en as nadat dieven afgelopen weekend zijn jas mét foto van zijn overleden zusje meenamen op café. “Emotioneel is die foto heel erg belangrijk voor mij. Het is de laatste die ik had van ons samen”, zucht Jordy.