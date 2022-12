Zeven nieuwe groenzones in Steenstraat: “Maakt het shoppen alleen maar gezelliger”

De werken zijn gestart op 7 november. Bestaande parkeerplaatsen werden omgevormd tot laad- en loszones en waar dat kon is ook een klein groenperkje aangelegd. “Dat oogt wat gezelliger en is ook waterrobuuster", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Ook de bushalte is weggenomen. De bussen van De Lijn rijden sinds 1 november niet meer door de Steenstraat. We wilden wat meer planten en bloemen in de plaats.” In totaal is in de straat zo'n 180 vierkante meter onthard. Er kwamen bomen bij, maar ook vergeet-mij-nietjes, Japanse sierkers en kornoeljes.