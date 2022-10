“Zet verkoop van Poortersloge on hold en breng er jonge kunstenaars in onder”: oppositie houdt verkoop van gebouw tegen

BruggeDe geplande verkoop van de Poortersloge aan het Jan Van Eyckplein in 2024 staat nog niet vast. Dat heeft schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) dinsdag geantwoord tijdens de gemeenteraad.

Ze kreeg er vragen over van Martine Bruggeman (N-VA) en Andries Neirynck (Groen).De Poortersloge werd tussen 1395 en 1417 gebouwd in opdracht van de toenmalige commerciële elite, de Brugse poorters. De wijk was toen de draaischijf van de internationale handel. Schepen werden er geladen en gelost. Vanaf het torentje konden handelaren hun schepen zien aankomen. Handelsnaties bouwden in de onmiddellijke omgeving hun natiehuizen waarin internationale vertegenwoordigers verbleven en goederen werden opgeslagen. In de Poortersloge ontvingen Brugse poorters hun handelspartners.

Stadslandbouw

Eerder kondigde het Brugse stadsbestuur aan de Poortersloge te verkopen. De stad kocht het gebouw in 2014, maar vond er nooit een passende invulling voor. Een authentiek middeleeuws gebouw met zoveel geschiedenis zomaar van de hand doen? Groen-raadslid Andries Neirynck gaat niet akkoord. “Er zijn in het gebouw wél nieuwe en innovatieve invullingen mogelijk waar je als stad mee kan uitpakken, eventueel in combinatie met de kenniscentra van onze hogescholen en universiteiten: lokale stadslandbouw bijvoorbeeld.” N-VA’er Martine Bruggeman vindt dan weer dat het een plek kan zijn voor jonge kunstenaars. “Want daar hebben we nood aan.”

Schepen Mercedes Van Volcem bevestigde dat de verkoop er eentje uit budgettaire overwegingen zou zijn. “Maar misschien liggen de financiële kaarten in 2024 anders. Pas dan zullen we beslissen wat we ermee zullen doen.”

