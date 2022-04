Zestiger stelt fictief zoontje ter beschikking van pedofiel in hoop seksdate te krijgen: "Hij stuurde ook een foto van het kleinkind van z’n schoonbroer door”

De zestiger kwam in het vizier van het gerecht tijdens het onderzoek naar J.D.: een pedofiel uit Oostende die intussen al veroordeeld werd. Beide mannen bleken er een bizarre verhouding op na te houden. Speurders troffen verschillende chatgesprekken aan die in de periode van 31 maart tot 1 mei 2018 tussen hen hadden plaatsgevonden. “In één van die gesprekken vertelde de beklaagde dat hij twee zonen had: één van 33 jaar en één die nog minderjarig was”, vertelde procureur Jochen Van Aalst. “Hij gaf aan dat hij z'n jongste zoon ter beschikking wilde stellen van de pedofiel.”

Zwembadje

Het verhaal van D.D. bleek volledig fictief te zijn. “Hij hoopte de pedofiel tot bij hem te lokken om seks te hebben. Welke geest moet je hebben om zo’n verhaal op te dissen? Het bleef overigens niet enkel bij verhalen. De beklaagde heeft ook tot drie maal toe foto’s verzonden naar die pedofiel.” Op de beelden waren niet enkel een 13-jarig jongetje en een minderjarig meisje te zien, maar ook het kleinkind van de schoonbroer van D.D. De foto, waarop de 2-jarige peuter te zien was in een zwembadje, was verspreid in een WhatsApp-groepje van de familie van de Bruggeling.

Mijn cliënt is geen pedofiel. Hij is nooit geïnteres­seerd geweest in kinderen

Tempels bezoeken

Tijdens een huiszoeking in maart vorig jaar troffen speurders op een gsm en tablet van D.D. nog verschillende foto’s en video’s aan met kinderporno. De rechter stelde vast dat meerdere beelden genomen waren in Thailand en Marokko. De Bruggeling beweerde dat het om beelden van z’n intussen overleden partner ging. “Hij staat in seksuele houdingen met kinderen op foto, terwijl jij tempels ging bezoeken of wat? Dat is toch raar?”, sneerde de voorzitter. De verdediging bleef de feiten echter minimaliseren. “Mijn cliënt is geen pedofiel. Hij is nooit geïnteresseerd geweest in kinderen”, pleitte meester Patrick Bernard Martens.