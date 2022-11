Zes nieuwe, jonge zwanen moeten Brugse populatie na negen dode vogels op peil houden: “Ze zijn nu met 69, het grote onheil uit de legende is dus weer even afgeweerd”

Brugge Doek valt over ooit zo populaire festival Kookeet in Brugge: “Zoektocht naar nieuw evenement in teken van culinair genieten is begonnen”

Er komt, na tien edities, een einde aan het gastronomisch festival Kookeet in Brugge. Na de flink tegengevallen editie van dit jaar - er kwamen amper zo’n 5.000 bezoekers in drie dagen op af - is in overleg met de chefs beslist om de handdoek te gooien. Wel wordt er nagedacht over een opvolger, allicht in 2024. “We hadden de naam Kookeet dit jaar al beter niet meer gebruikt”, zegt Brugge Plus-voorzitter Franky Demon.

16 november