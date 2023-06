Zes maanden cel voor Nederlander die niet meer in België mag komen

NET OPEN. Magie van tovenaars­leer­ling Harry Potter vind je nu ook bij het Historium: “Deze shop past gewoon bij Brugge”

De betoverende wereld van tovenaarsleerling Harry Potter, bekend van talrijke boeken en films, heeft een bestemming gevonden in het hart van Brugge. In ‘The Wandering Wizard’ geïntegreerd in het Historium in de Philipstockstraat vind je een assortiment aan gadgets, kledij en puzzels van het personage. “Ons pronkstuk is een replica van de Nimbus 2000", zegt uitbater Jimmy Velleman.