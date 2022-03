Zes maanden cel voor jonge vrouw die nieuwe vriendin van haar ex klappen geeft

Volgens het Brugse parket postte het slachtoffer iets te veel foto’s op Instagram naar de zin van de beklaagde. E.D. kon naar verluidt niet leven met de nieuwe relatie van haar ex-vriend. Toen ze het slachtoffer op 10 juli rond 1 uur ‘s nachts tegenkwam in de uitgaansbuurt, gaf ze het meisje een vuistslag in het gezicht. In een bericht aan haar ex gaf E.D. de feiten volgens de procureur toe. “Ze reageerde niet snel genoeg. ‘t Leven is voor de rappe”, antwoordde ze op zijn vraag waarom ze had geslagen.