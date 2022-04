Zes jaar geleden op sterven na dood, nu een gloednieuw schutterslokaal voor Sint-Sebastiaansgilde

Het oude lokaal is eindelijk opgekalefaterd. De handbooggilde bestaat sinds 1833, en is sinds 1970 gevestigd in domein De Koude Keuken. “Daar heeft mijn vader zaliger nog voor gezorgd”, weet huidig hoofdman Geert Leys. “Zes jaar geleden was onze verenging eigenlijk op sterven na dood. We telden nog vijftien leden, bijna allemaal ouder dan 75 jaar. Toen heb ik een ludieke brief geschreven aan de jeugdbewegingen in de buurt. Ik nodigde hen uit om eens iets te komen drinken. Dat heeft gewerkt. Vandaag hebben we de kaap van de 100 leden gerond, allemaal tussen de 20 en 90 jaar oud.”