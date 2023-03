Zeebrugge is met Piece of Cake een speelse en huiselijke ontbijt- en lunchzaak rijker: “Als kind droomde ik hier al van”

Da’s wel erg nipt: werken langs Dijver met een week verlengd, maar net op tijd klaar voor doortocht Ronde

In de Dijver is het bedrijf APK Infra West uit Aartrijke, in opdracht van Fluvius, bezig met het vernieuwen van de nutsleidingen, meer bepaald tussen Groeninge en de Eekhoutstraat. Ze worden met een week verlengd, tot 27 maart.