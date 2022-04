Zatte Engelse toerist zit vast in prikkeldraad aan reien: brandweer moet hem bevrijden

Brugge Twaalf Indiase verpleeg­kun­di­gen vangen personeels­te­kort in Brugse woonzorg­cen­tra op: “Het is een droom om in een Europees land te kunnen werken”

Twaalf Indiase verpleegkundigen zijn sinds kort aan de slag in Brugse woonzorgcentra. Ze zijn via een project naar ons land gehaald om het nijpende personeelstekort in de zorg op te vangen. Liefst 3.000 kandidaten in India boden zich aan voor een job in België. “De taal mag geen probleem vormen, ze kregen al les en leerden onze opleiding geriatrie en psychiatrie kennen”, zegt Hendrik Devriedt van woonzorggroep Curando.

