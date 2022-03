Zaterdag afscheid van Miguel Van Damme (28) in Sint-Blasiuskerk

Brugge N-VA kiest 70-jarige Joël Boussemae­re als nieuwe voorzitter in Brugge: “We willen deze mooie stad mee besturen”

De leden van N-VA Brugge hebben zondag een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Voormalig OCMW-raadslid Joël Boussemaere (70) is de nieuwe voorzitter, jongerenvoorzitster Ilse Coopman (29) wordt ondervoorzitter. “Allen samen gaan we voor twee klinkende overwinningen in 2024: in mei voor de parlementen, in oktober voor de stad en de provincie", zegt de nieuwe voorzitter.

28 maart