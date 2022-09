Zandfeesten 2022 zitten erop: “De editie in juli was voor ons de beste”

Odette Devroe (80) uit Roeselare staat er ondertussen al 35 jaar, samen met haar zoon Kris en schoondochter Isabel. “We zullen niet klagen over de opbrengst in de huidige omstandigheden, maar we merken toch dat de bedragen die de mensen spenderen steeds kleiner worden.” Odette baatte 22 jaar een brocantewinkel winkel uit in haar thuisbasis Roeselare. Ze weet dus als geen ander waarover ze spreekt. “De eerste editie op 3 juli was de beste dankzij het mooie weer en de vele toeristen. In augustus vielen de Zandfeesten samen met een grote rommelmarkt in Hooglede en dat hebben we gevoeld. Vandaag was de regen ’s ochtends de spelbreker, want je ziet verschillende lege plaatsen van standhouders die zelfs niet gekomen zijn.”