Zaakvoerder Pizza Hut-filialen krijgt celstraf met uitstel, maar ontsnapt aan monsterboete

De beklaagde kwam in het vizier van het gerecht toen een werknemer zijn beklag deed over de gang van zaken in de afhaalrestaurants. Ahmad V. kreeg in 2019 meerdere uitnodigingen om een woordje uitleg te komen geven, maar kwam nooit opdagen. Verscheidene aangetekende brieven die tussen oktober 2020 en 26 maart vorig jaar werden verstuurd, bleven ook onbeantwoord. De inspectie slaagde er uiteindelijk toch in om V. te bereiken, maar zelfs dan legde hij volgens het arbeidsauditoraat nog niet de nodige documenten voor.