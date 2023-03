Wraking in gruwelijke zaak over afranseling door motorbende afgewezen, maar wel uitstel verleend

De leden van de motorbende staan in de Brugse correctionele rechtbank terecht voor de vreselijke afranseling van een ex-lid. Bruggeling P.B. (51) kreeg in de nacht van 14 op 15 december 2018 zware slagen te verwerken in het clublokaal van het West-Vlaamse chapter van No Surrender in Zwevezele. Hij kreeg een klauwhamer naar z’n hoofd geslingerd en werd bewerkt met een bunsenbrander. Volgens het parket werd zelfs zout in z’n wonden gestrooid.