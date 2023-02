Wouter Vandenhaute verrast schoonmama van topchef Geert Van Hecke op 100ste verjaardag: “Dit is het leven”

Met een goedgevulde cadeaumand stapte Wouter Vandenhaute het restaurant van de assistentieflats van Residentie Hardoy binnen. Dat de jarige dolblij was met zijn komst, bleek uit de innige knuffel die Maria hem gaf. “Wij zijn ondertussen al zo’n 35 jaar bevriend met Wouter”, vertelt Mireille Demuynck, dochter van Maria en echtgenote van sterrenchef Geert Van Hecke. “Bij alle grote momenten is hij van de partij. Toen hij recent bij ons kwam eten, vertelde ik dat mama vandaag 100 werd. Hij beloofde een poging te doen om aanwezig te zijn. Ik durfde dat echter niet tegen mama te zeggen voor het geval hij er niet zou zijn”, klinkt het. “Maar dit is het leven”, reageert Wouter, alluderend op het feit dat er meer is dan enkel voetbal alleen.

Volledig scherm Wouter verraste Maria met een goedgevulde geschenkmand. © Maxime Petit

Maria Vanhecke werd op 13 december 1913 geboren in Ardooie. Ze was jarenlang gehuwd met Marcel Demuynck die in 1995 overleed. Het koppel woonde langs de Beverenstraat. Marcel was schoenmaker en Maria nam de afwerking van de schoenen op zich. Het koppel kreeg met Mireille één dochter. Zij stapte in het huwelijksbootje met Geert Van Hecke, de chef die het in 1996 tot eerste Vlaamse driesterrenchef schopte. Het bekende Brugse restaurant De Karmeliet is ondertussen al enkele jaren dicht, maar Van Hecke is culinair nog steeds actief met Bistro Refter en Zet’joe. Maria is ook de trotse grootmoeder van één kleinzoon Louis en de fiere overgrootmoeder van Georges (6) en Colette (3).

Quote Een hoge leeftijd bereiken zit bij ons wel in de genen. Mijn broers werden 90 en 97 Maria Vanhecke

In de genen

Sinds 3,5 jaar woont Maria in een assistentieflat. Maar dat ze 100 is, zou je haar niet toegeven. “Een hoge leeftijd bereiken zit bij ons wel in de genen. Mijn broers werden 90 en 97.” Maria is nog steeds bijzonder levenslustig, alert en sociaal. Ze is graag gezien in Residentie Hardoy waar ze haar dagen vult met kruiswoordraadsels oplossen, kaarten en Rummikub spelen. Naar aanleiding van haar verjaardag kwamen trouwens ook burgemeester Karlos Callens, schepen Kathleen Verhelle (beiden Groep 82) en provincieraadslid Piet Vandermersch (Open VLD) langs met felicitaties namens de gemeente, de provincie en het koningshuis.

Volledig scherm De traditionele foto met familie, vrienden en een delegatie van het gemeentebestuur en de provincieraad. © Maxime Petit

Volledig scherm Wouter Vandenhaute verraste Maria Vanhecke op haar 100ste verjaardag. © Maxime Petit

Volledig scherm Een warme knuffel tussen Maria en Wouter. © Maxime Petit

Volledig scherm Maria is de schoonmoeder van sterrenchef Geert Van Hecke. © Maxime Petit

Volledig scherm Maria Vanhecke is nog in topconditie. © Maxime Petit

Volledig scherm Maria Vanhecke vierde haar 100ste verjaardag in Ardooie. © Maxime Petit

Volledig scherm Maria Vanhecke vierde haar 100ste verjaardag in Ardooie. © Maxime Petit

Volledig scherm Anderlechtvoorzitter Wouter Vandenhaute verraste Maria Van Hecke op haar 100ste verjaardag. © Maxime Petit

Volledig scherm Niet-uitvoerend Anderlechtvoorzitter Wouter Vandenhaute verraste Maria Van Hecke op haar 100ste verjaardag. © Maxime Petit

