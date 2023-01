Woonzorgcentrum Sint-Jozet zet personeel in de bloemen

Brugge Bestel eens een ‘vuil ventje’ in nieuwe horecazaak van ex-Big Bro­ther-winnares Heidi (45): “Gezonde levens­stijl begint met positieve mindset”

Heidi Zutterman (45), de vrouw die precies twintig jaar geleden de All Stars-editie van Big Brother won, heeft in de Langestraat Healthy Go geopend. Dat is een horecazaak waar je terechtkan voor alles wat met gezonde en evenwichtige voeding te maken heeft. “Ik maakte zelf zes jaar geleden de klik”, vertelt Heidi, die Blankenberge weer inruilde voor haar thuisstad.

17 januari