Woonproject Sint-Trudo gaat in de verkoop: straks 139 woningen erbij in Assebroek

“Vandaag lanceren we met trots de verkoop van 56 bouwkavels”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Zo’n uniek woonaanbod vraagt ook om duidelijke spelregels. Zo krijgen inwoners van Brugge, of mensen die in de stad werken, voorrang. Met ons ruim aanbod aan bouwkavels spelen we in op de verschillende bouwwensen in een stedelijke omgeving. De bouwkavels voor halfopen en gesloten bebouwing met achterliggende garageweg werden zo ingetekend dat de voordeur van de woningen telkens uitgeeft op een groene autovrije of autoluwe weg. Bovendien zijn de woningen en bouwgrond optimaal georiënteerd: oostwest of pal in het zuiden. Zo kan je maximaal van je tuin genieten, maar ook ideaal voor het plaatsen van zonnepanelen.”