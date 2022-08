Woning onbewoonbaar na zware brand: “We hadden dit huis net 2 jaar gerenoveerd”

Chantal Maene en haar man Dirk Vanneste, van het gelijknamige sanitaire bedrijf langs de Pathoekeweg, hadden de voorbije twee jaar de woning grondig gerenoveerd, met uitzondering van de keuken, alvorens ze er hun intrek in namen. “Op de benedenverdieping was er een kantoor terwijl we leefden op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping waren er twee grote slaapkamers en een badkamer. Op de zolder was er een grote dressing met kledij die ik ‘mijn winkeltje’ noemde”, vertelt Chantal. Het koppel was sinds gisteren terug van vijf weken vakantie in Spanje. “We hebben hier vanmiddag nog gegeten en net voor we vetrokken, heb ik de vaatwasmachine aangezet. Als we hier aankwamen, zagen we meteen hoe ernstig het was. Ons huis zal compleet onbewoonbaar zijn. En ook voor onze poes die in het huis was vanmiddag, vinden we dit heel erg.”

Extreem warm

Brandweerkapitein De Langhe geeft wat extra toelichting: “We kregen de melding binnen rond 3 uur en toen we ter plaatse kwamen, zagen we dat er niemand thuis was. Er was een gigantische rookontwikkeling. Het was te onveilig om de voordeur in te beuken en daarom hebben we eerst de vensters ingeklopt. Door de hitte was het binnen extreem warm. Het is te vroeg om nu al een exacte oorzaak te geven van de brand. We doen er nu alles aan om ervoor te zorgen dat de woningen van de buren geen vuur vatten.” De Langhe bevestigt dat de rook-, water- en brandschade zeer omvangrijk is. Op een afstand van het uitgebrande huis zien we ook Emma Coppenolle, één van de vier vroedvrouwen die werkzaam is in het Moederthuis vlak naast de getroffen woning. “Ook bij ons was er niemand aanwezig op het moment dat de brand uitbrak. Ik vind het heel erg voor de buren. Ik hoop nu dat de brand niet overslaat naar de andere huizen ernaast.”