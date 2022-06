Woensdag gereanimeerd door brandweer, zondag op bezoek in kazerne: hond Qai stelt het goed na brand

Brugge 150.000 euro voor een zomer zwemmen in de Brugse reitjes: is dat stilaan te veel gevraagd? “We zullen ergens op moeten besparen”

Het jaarlijks zwemmen in de Brugse reien, dit jaar van 25 juni tot en met 30 augustus aan de Coupure, kost de Brugse stadskas 150.000 euro. Een bedrag dat door schepen van Sport Franky Demon (CD&V) stilaan in vraag wordt gesteld: “Moeten we dit nog verder blijven organiseren?” Maar er zijn ook veel voorstanders van het openwaterzwemmen in de binnenstad.

6 juni