Wit-Gele Kruis Brugge schenkt 1.000 euro aan KABA

Brugge Na een hersenin­farct kon Kim (39) bijna niets meer, nu wordt ze mogelijk ‘verpleeg­ster van het jaar’: “Geef nooit op, ik ben het levende bewijs”

Ze was net tien maanden getrouwd, werkte als verpleegster in het AZ Sint-Jan in Brugge en had haar leven op orde. En toen kreeg Kim Dumazy (39) plots ‘hevige hoofdpijn’. Na een herseninfarct moest ze alles opnieuw leren. Maar kijk: vandaag studeert Kim bij om haar bachelordiploma te behalen. En maakte ze kans op de titel van ‘verpleegster van het jaar’. “Ik ben trots op de vrouw die ik geworden ben.”

31 december